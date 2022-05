Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Schockanruf und WhatsApp-Masche ++ Betrunkener Autofahrer verursacht Auffahrunfall ++ Querverkehr beim Einbiegen übersehen ++

Rotenburg (ots)

Schockanruf und WhatsApp-Masche

Rotenburg/Sittensen. Auch in dieser Woche ließen Betrüger, die es vorwiegend auf ältere Menschen abgesehen haben, nicht locker. Am Dienstagnachmittag riefen sie eine 82-jährige Rotenburgerin an. Nach eigenen Angaben sprach die Seniorin in dem Telefonat mit drei verschiedenen Personen - einem angeblichen Polizisten, einem falschen Staatsanwalt und einem Mann, der vorgab ihr Enkel zu sein. Er habe einen Verkehrsunfall verursacht. Dabei sei ein Mensch zu Tode gekommen. Nur durch die Zahlung einer Kaution in Höhe von 15.000 Euro ließe sich die Untersuchungshaft umgehen. Durch ihre Familie konnte die 82-Jährige davon abgebracht werden, diese Summe zu zahlen. Am Donnerstagabend versuchten es Betrüger bei einer 64-jährigen Frau aus Sittensen mit der WhatsApp-Masche. Eine Unbekannte gab sich als ihre Tochter aus. Als es in der schriftlichen Unterhaltung um die Überweisung von Geld ging, erkannte die Frau den Betrug und beendete den Kontakt.

Betrunkener Autofahrer verursacht Auffahrunfall

Seedorf. Bei einem Auffahrunfall in der Straße Twistenberg sind am frühen Donnerstagmorgen zwei Männer verletzt worden. Ein 26-jähriger Autofahrer fuhr gegen 6 Uhr mit seinem Mitsubishi auf den vor ihm fahrenden Skoda eines 29-Jährigen auf. Beide zogen sich bei der Kollision leichte Verletzungen zu. Wie sich bei der Unfallaufnahme herausstellte, stand der Unfallverursacher deutlich unter Alkoholeinwirkung. Der Mann musste eine Blutprobe und auch seinen Führerschein abgeben.

Querverkehr beim Einbiegen übersehen

Rotenburg. Bei einem Verkehrsunfall in der Harburger Straße sind am Donnerstagnachmittag zwei Menschen verletzt worden. Eine 27-jährige Autofahrerin hatte gegen 17.30 Uhr mit ihrem Fiat von einem Grundstück nach links in den fließenden Verkehr einbiegen wollen. Dabei übersah sie vermutlich den von links kommenden VW Tiguan eines 59-Jährigen. Bei der Kollision zogen sich beide leichte Verletzungen zu. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund zehntausend Euro.

