Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Tausch der Führungspositionen bei der Polizeiinspektion Rotenburg ++

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Rotenburg (ots)

Tausch der Führungspositionen bei der Polizeiinspektion Rotenburg

## Fotos in der digitalen Pressemappe ##

Rotenburg. Mit Beginn des Monats Mai hat sich auf Leitungsebene der Polizeiinspektion Rotenburg das Personal-Karussell gedreht. Bedingt durch den bis zum Jahresende zeitlich begrenzten Wechsel des bisherigen Leiters des Zentralen Kriminaldienstes (ZKD), Polizeioberrat Fabian Bernert, zur Zentralen Kriminalinspektion Lüneburg (ZKI), ergeben sich in der Folge zwangsläufig weitere Wechsel. Bernert übernimmt vorübergehend die Leitung der zentral in der Polizeidirektion Lüneburg für organisierte Kriminalität zuständigen Dienststelle. Die bisherigen Aufgaben des Kripo-Leiters führt die Leiterin Einsatz, Polizeirätin Katrin Jäger, fort. Bis zum Jahresende wird der Leiter des Rotenburger Einsatz- und Streifendienstes (ESD), Erster Polizeihauptkommissar Knut Nagel, auf Jägers Platz rutschen. Am Mittwoch trafen sich alle drei mit ihrem Chef, dem Inspektionsleiter, Polizeidirektor Jörg Wesemann, zur symbolischen Staffelübergabe. Voraussichtlich im neuen Jahr werden sie ihre ursprünglichen Funktionen wiederaufnehmen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell