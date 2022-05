POL-ROW: ++ Schon wieder ein Betrug über Whats-App ++ Einschleichdiebstahl bei Seniorin ++ Kinder beim Zündeln erwischt ++ Polizei stoppt schweren Transport auf der Moorautobahn ++

Polizeiinspektion Rotenburg

Schon wieder ein Betrug über Whats-App ++ Einschleichdiebstahl bei Seniorin ++ Kinder beim Zündeln erwischt ++ Polizei stoppt schweren Transport auf der Moorautobahn ++

Rotenburg

Schon wieder ein Betrug über Whats-App

Rotenburg. Am Dienstag ist es erneut zu einem Betrugsfall durch die WhatsApp-Masche gekommen. Unbekannte meldeten sich über den Messenger-Dienst bei einem 73-jährigen Rotenburger. In der Nachricht gaben sie sich als angebliche Tochter des Senioren aus. Ihr Handy sei defekt und deshalb melde sie sich unter neuer Nummer. Für eine dringende Überweisung benötige sie schnell 1854, 13 Euro. Der Mann kam dem Wunsch nach und überwies das Geld. Als er später Kontakt zu seiner echten Tochter hatte, flog der Schwindel auf. Sie hatte ihrem Vater gar keine Nachricht geschrieben.

Einschleichdiebstahl bei Seniorin

Selsingen. Unbekannte sind am Dienstagnachmittag in das Wohnhaus einer 81-jährigen Frau an der Straße Im Wiesengrund eingedrungen. Wie die Täter in das Gebäude gekommen sind, ist noch unklar. Beim Durchstöbern der Räume fanden sie Schmuck und auch eine Geldbörse mit dem üblichen Inhalt. Damit verließen sie die Wohnung unerkannt.

Kinder beim Zündeln erwischt

Zeven. Beim Spielen mit Feuer haben drei Kinder am Dienstagnachmittag auf dem umzäunten Gelände einer leerstehenden Schule an der Straße Lühnenfeld einen Brand verursacht. Einer der Jungen im Alter von 10 bis 13 Jahren zündete mit seinem Feuerzeug Toilettenpapier an. Dadurch geriet Buschwerk im Innenhof in Brand. Als die Kinder einen Streifenwagen sahen, rannten sie davon. Die Beamten konnten zwei von ihnen ergreifen. Einsatzkräfte der Zevener Feuerwehr löschten den kleinen Brand rasch.

Polizei stoppt schweren Transport auf der Moorautobahn

Fahrendahl. Eine Streifenbesatzung der Bremervörder Polizei hat am Dienstagnachmittag auf der gewichtsbeschränkten Kreisstraße 102 die Fahrt einer Sattelzugmaschine mit angehängtem Tieflader gestoppt. Darauf befand sich eine 18 Tonnen schwere Grabenfräse. Damit überschritt das Gewicht des Gespanns die Begrenzung auf 9 Tonnen deutlich. Eine Ausnahmegenehmigung konnte der Fahrer den Beamten nicht vorweisen. Nach Rücksprache mit dem Landkreis und der zuständigen Straßenmeisterei wurde die Fahrt unter Polizeibegleitung fortgesetzt. Die Beamten werden den Transport jedoch in Rechnung stellen.

Radfahrer übersehen

Hetzwege. Bei einem Verkehrsunfall in der Bosteler Straße ist am Dienstagabend ein 53-jähriger Radfahrer verletzt worden. Eine 55-jährige Autofahrerin hatte kurz vor 19 Uhr den von rechts kreuzenden Radler beim Abbiegen vermutlich übersehen. Bei der Kollision zog sich der Mann leichte Verletzungen zu. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund eintausend Euro.

