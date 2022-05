Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Fahrer ohne Lappen ergreift die Flucht ++ Junge Fahrerin ohne gültige Fahrerlaubnis ++ Junge Fahrerin bei Wildunfall verletzt ++

Rotenburg (ots)

Fahrer ohne Lappen ergreift die Flucht

Zeven. Weil er keine Fahrerlaubnis besaß, hat ein 24-jähriger Autofahrer in der Nacht zum Montag versucht, vor einer Verkehrskontrolle der Zevener Polizei zu fliehen. Den Beamten war sein Audi kurz vor 3 Uhr früh im Zevener Ortskern aufgefallen. Als der Fahrer den Streifenwagen bemerkte, gab er sofort Gas. Über die Kivinanstraße und die Bremervörder Straße flüchtete der Fahrer mit hoher Geschwindigkeit. Der Polizei gelang es den Audi in Seedorf zu stoppen. Bis dahin gefährdete der Fahrer andere Verkehrsteilnehmer durch seine riskante Fahrweise. Am Kontrollort stellte sich heraus, dass der 24-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die durch ihn gefährdeten Verkehrsteilnehmer melden sich bitte unter Telefon 04282/9306-0 bei der Zevener Polizei.

Junge Fahrerin ohne gültige Fahrerlaubnis

Zeven. Eine Streifenbesatzung der Zevener Polizei hat am Sonntagabend eine 25-jährige Autofahrerin aus dem Verkehr gezogen. Die Beamten waren gegen 22.30 Uhr in der Industriestraße auf den Wagen der jungen Frau aufmerksam geworden. Sie war mit dem Mercedes ihres 21-jährigen Bruders unterwegs. Bei der Kontrolle konnte die Frau nur einen albanischen Führerschein vorlegen. Da die 25-Jährige seit mehreren Jahren in Deutschland lebt, hätte sie den Führerschein umschreiben lassen müssen. Die Polizei leitete gegen sie und ihren Bruder, der auf dem Beifahrersitz saß, jeweils ein Strafverfahren ein.

Junge Fahrerin bei Wildunfall verletzt

Bremervörde. Eine 20-jährige Autofahrerin ist am frühen Sonntagmorgen bei einem Wildunfall auf der L 123 zwischen Kutenholz und Hesedorf verletzt worden. Die junge Frau war gegen 5.30 Uhr mit ihrem Skoda auf der Landesstraße in Richtung Bremervörde unterwegs, als plötzlich ein Reh über die Fahrbahn wechselte. Sie konnte ihr Fahrzeug nicht rechtzeitig stoppen und kollidierte mit dem Tier. Dabei zog sich die 20-Jährige leichte Verletzungen zu. An ihrem Wagen entstand Sachschaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell