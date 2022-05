Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Hansalinie A1 - Falschfahrer hält Autobahnpolizei in Atem ++ Rollerfahrerin bei Unfall schwer verletzt ++ Seniorin mit WhatsApp-Masche getäuscht ++

Rotenburg (ots)

Hansalinie A1 - Falschfahrer hält Autobahnpolizei in Atem

Stuckenborstel/A1. Ein Geisterfahrer hat die Beamten der Autobahnpolizei Sittensen am Montagabend auf der Hansalinie A1 beschäftigt. Gegen 18.40 Uhr erhielten sie erste Meldungen, dass ein silberfarbener Kastenwagen auf dem Standstreifen der A1 entgegengesetzt in Richtung Hamburg unterwegs sei. Wie sich später herausstelle, war der 39-jährige Fahrer mit seinem Nissan an der Anschlussstelle Stuckenborstel falsch auf die Autobahn aufgefahren. Nach etwa vier Kilometern fuhr der Mann mit seinem Wagen gegen eine Notrufsäule und verletzte sich dabei leicht. Dann lief er über die drei Fahrstreifen der A1 und balancierte mit freiem Oberkörper auf der Mittelschutzplanke dem Verkehr entgegen. Einer Streifenbesatzung gelang es, den Falschfahrer zum Herunterklettern zu bewegen. Er wurde von der Polizei zunächst in Gewahrsam genommen. Wie sich herausstellte, dürften gesundheitliche Probleme des Mannes zu diesem Verhalten geführt haben. Im Rotenburger Krankenhaus wurde ihm eine Blutprobe abgenommen. Den von ihm angerichteten Sachschaden beziffert die Polizei auf rund zweitausend Euro. Mögliche Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter Telefon 04282/59414-0 bei der Autobahnpolizei in Sittensen zu melden.

Rollerfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Hamersen. Eine Rollerfahrerin ist am Montagvormittag bei einem Unfall im Einmündungsbereich Alpershausener Straße/Sonnenfeld schwer verletzt worden. Die Frau hatte gegen 9 Uhr beim Einbiegen auf die vorfahrtsberechtigte Straße vermutlich durch einen Fahrfehler die Kontrolle über ihren E-Roller verloren. In der Folge kollidierte sie im Einmündungsbereich mit dem Lkw eines 61-Jährigen. Die schwer verletzte Rollerfahrerin wurde im Rettungswagen in das Rotenburger Diakonieklinikum gebracht. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund dreitausend Euro.

Einbruch in das Rathaus - Polizei nimmt jugendliche Einbrecher fest

Sottrum. Beamte der Rotenburg Polizei haben am späten Montagabend zwei Jugendliche beim Einbruch in das Sottrumer Rathaus festnehmen können. Eine Zeugin hatte kurz nach 23 Uhr beobachtet, wie die beiden jungen Leute mit einem Hammer zwei Fensterscheiben des Rathauses einschlugen und die Fenster von außen öffneten. Dann verständigte die Frau die Polizei. Ein Streifenteam konnte einen 17-Jährigen und auch seine 16-jährige Komplizin wenig später am Rathaus ergreifen. In das Gebäude eingedrungen, waren die beiden noch nicht.

Seniorin mit WhatsApp-Masche getäuscht

Ahausen/Hemsbünde. Eine 68-jährige Frau aus Ahausen ist am Montagabend von unbekannten Betrügern mit der WhatsApp-Masche hereingelegt worden. Die Seniorin hatte gegen 18.40 Uhr eine Mitteilung von ihrer angeblichen Tochter bekommen. Unter dem üblichen Vorwand, dass ihr Handy defekt und in der Reparatur sei, brachte sie die Seniorin dazu, zwei Rechnung über mehr als dreitausend Euro für sie zu überweisen. Erst als die Unbekannten weitere Zahlungen forderten, wurde die Frau misstrauisch und beendete die Unterhaltung. Am gleichen Abend erhielt ein 66-jähriger Mann aus Bothel eine Nachricht über den Messenger-Dienst. In diesem Fall meldete sich der angebliche Sohn mit einer ähnlichen Geschichte. Bevor er Zahlungen leisten konnte, bemerkte der Botheler den Betrugsversuch.

Polizei stoppt betrunkenen Senioren

Rotenburg. Wegen seiner besonders vorsichtigen Fahrweise ist ein 72-jähriger Autofahrer am Montagmittag in der Innenstadt einer Streifenbesatzung der Rotenburger Polizei aufgefallen. Die Beamten fuhren dem Mann hinterher und bemerkten weitere Auffälligkeiten. In der Jägerhöhe konnten sie seinen Wagen stoppen. Bei der Verkehrskontrolle zeigte sich, dass der Fahrer unter Alkoholeinwirkung stand. Ein Atemalkoholtest wies ein Ergebnis von 1,3 Promille aus. Der 72-Jährige musste eine Blutprobe abgeben.

Betrunkener Radfahrer kommt zu Fall

Bremervörde. Ein betrunkener Radfahrer ist am Montagabend in der Stader Straße beim Überqueren der Neuen Straße ohne fremde Einwirkung zu Fall gekommen. Wie sich später herausstellte, war der 52-Jährige mit einem Promillewert von 2,4 unterwegs. Bei dem Sturz dürfte er sich zum Glück nur unwesentlich verletzt haben. Der Mann musste eine Blutprobe abgeben.

