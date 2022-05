Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Gemeinsame Kontrolle mit dem Zoll - Drogenfahrt und viel Geld im Auto ++ Kollision auf dem Radweg ++ Unfallflucht auf dem Edeka-Parkplatz - Polizei bittet um Hinweise ++

Rotenburg (ots)

Gemeinsame Kontrolle mit dem Zoll - Drogenfahrt und viel Geld im Auto

Tiste/Ostetal/A1. Bei einer gemeinsamen Kontrollaktion mit dem Hauptzollamt Hamburg auf dem Gelände der Rastanlage Ostetal-Nord an der Hansalinie A1 sind Beamten der Verfügungseinheit der Rotenburger Polizei zwei 25 und 28 Jahre alte Männer ins Netz gegangen. Beide waren gegen 21.30 Uhr in einem niederländischen Mietwagen in Richtung Bremen unterwegs. Bei dem Fahrer stellte die Polizei schnell fest, dass er unter dem Einfluss von Rauschgift zu stehen schien. Ein Urintest bestätigte diesen Eindruck. Der 25-Jährige räumte ein, wenige Stunden zuvor Marihuana konsumiert zu haben. Er musste später eine Blutprobe abgeben. Bei der Überprüfung des 28-jährigen Beifahrers stellte sich heraus, dass gegen ihn ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Oldenburg bestand. Der Mann konnte den haftbefreienden Betrag von knapp 900 Euro aufbringen und wurde nach der Kontrolle auf freien Fuß gesetzt. Im Auto fanden Beamte des Zoll eine größere Menge an Bargeld. Da die beiden Männer keine schlüssige Erklärung zur Herkunft des Fundes geben konnten, wurde das Geld durch den Zoll für ein Clearing-Verfahren sichergestellt.

Kollision auf dem Radweg

Rotenburg. Am Mittwochmorgen sind zwei Radfahrerinnen bei einem Zusammenstoß in der Harburger Straße verletzt worden. Eine 15-jährige Radlerin war gegen 7.45 Uhr aus einem Radweg auf den kreuzenden und bevorrechtigten Radweg an der Harburger Straße gefahren. Dabei achtete sie vermutlich nicht auf eine 40-jährige Frau, die diesen Radweg befuhr. Die beiden Beteiligten kamen zu Fall und zogen sich leichte Verletzungen zu. Den Sachschaden beschreibt die Polizei als gering.

Radfahrer bei Sturz verletzt

Rotenburg. Am Mittwochmittag hat sich ein 84-jähriger Fahrradfahrer bei einem Sturz in der Verdener Straße verletzt. Der Senior war gegen 12.15 Uhr etwa in Höhe des dortigen Edeka-Marktes unterwegs, als er ohne fremde Beteiligung gegen eine Bordsteinkante fuhr. Beim Sturz zog sich der Mann eine Kopfplatzwunde zu. Er kam im Rettungswagen in das Rotenburger Diakonieklinikum.

Unfallflucht auf dem Edeka-Parkplatz - Polizei bittet um Hinweise

Zeven-Aspe. Nach einer Unfallflucht, die sich am Mittwochabend auf dem Parkplatzplatz des E-Centers an der Straße Zum Hochkamp ereignet hat, suchen die Beamten der Zevener Polizei nach möglichen Augenzeugen. Ein 42-jähriger Mann hatte seinen schwarzen Audi A6 gegen 19.30 Uhr im mittleren Bereich des Parkplatzes abgestellt. Anschließend ging er kurz einkaufen. Als er nach 10 Minuten zurückkam, bemerkte der 42-Jährige Beschädigungen am vorderen, linken Radkasten seines Wagens. Ein noch unbekannter Fahrer dürfte beim Ein- oder Ausparken mit dem Audi kollidiert sein. Hinweise erbittet die Polizei unter Telefon 04281/9306-0.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell