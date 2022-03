Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen und einer verletzten Person an der Iburger Straße

Osnabrück (ots)

Gegen 09.25 Uhr am Mittwochmorgen, fuhren in genannter Reihenfolge ein VW, ein Mazda und ein Ford hintereinander auf der Iburger Straße in stadteinwärtige Richtung. An der Kreuzung Hauswöhrmannsweg fuhr ein Rettungswagen unter Nutzung von Blaulicht und Martinshorn von links in die Kreuzung ein und geradeaus in die Miquelstraße. Aufgrund dessen musste die 35-jährige Fahrerin des VW Passats stark, bis zum Stillstand, abbremsen um dem Rettungswagen freie Bahn zu verschaffen. Die Ampel zeigte zu diesem Zeitpunkt Grünlicht für die Pkw-Fahrerin. Die hinter ihr fahrende 50-Jährige konnte ihren Mazda 5 ebenfalls zum Stehen bringen. Der 22-Jährige Ford-Fahrer konnte jedoch nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr infolgedessen auf den stehenden Mazda auf, welcher durch die Wucht des Aufpralls auf den VW geschoben wurde. Bis auf die VW-Fahrerin wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Die 35-Jährige wurde schwer, jedoch nicht lebensgefährlich, verletzt in ein Krankenhaus gefahren. Alle Fahrzeuge wurden nicht unerheblich beschädigt. Zwischenzeitlich wurde die Iburger Straße in Richtung Innenstadt voll gesperrt.

