POL-OS: Melle: Reh ausgewichen - Pkw landete im Graben, eine leichtverletzte Person

Melle (ots)

Eine Osnabrückerin befuhr am Mittwochmorgen mit ihrem Pkw die Borgloher Straße in Richtung Wellingholzhausen. Auf Höhe der Einmündung zum Mühlengrund lief unvermittelt ein Reh vor ihrem Auto auf die Fahrbahn, sodass die 27-Jährige diesem versuchte auszuweichen. Aufgrund dessen verlor sie die Kontrolle über ihren VW Polo, sodass dieser sich um die eigene Achse drehte und in einem angrenzenden Straßengraben zum Stehen kam. Bei Eintreffen der Polizei war die Fahrerin bereits eigenständig aus ihrem Wagen ausgestiegen und erlitt nur leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst kümmerte sich um die Frau und verbrachte sie in ein nahegelegenes Krankenhaus. Zu einem Zusammenstoß mit dem Reh kam es nicht. Die Borgloher Straße war während der Unfallaufnahme einseitig befahrbar. Der Kleinwagen erlitt vermutlich Totalschaden und wurde abgeschleppt.

