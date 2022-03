Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Quakenbrück: Einbruch in Lagerhalle an der Merschstraße - Polizei bittet um Hinweise

Osnabrück (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich durch Gewaltanwendung an einem Kellerfenster zwischen Montagabend (17.00 Uhr) und Dienstagmorgen (05.15 Uhr) unerlaubten Zugang in eine Lagerhalle an der Merschstraße. Im Inneren sahen sich die Täter nach Wertgegenständen um und nahmen, nach derzeitigem Ermittlungsstand, Bargeld und einen Computer an sich. Die Polizei bittet um Hinweise auf verdächtige Beobachtungen und Personen unter 05431/907760 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell