Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Unbekannter erbeutet Rucksack

Finnentrop (ots)

Ein Raub hat sich heute Morgen (1. März) gegen 0.40 Uhr in der Hauptstraße in Heggen ereignet. Nach derzeitigem Erkenntnisstand ging zunächst ein 19-Jähriger fußläufig von einer Feier nach Hause. Nach eigenen Angaben sei ihm dann ein Unbekannter aus Richtung "Pfarrer-Schmalohr-Straße" entgegen gekommen. Dieser habe sich dann eine Sturmhaube aufgezogen und den 19-Jährigen aufgefordert, ihm Geld auszuhändigen. Dies habe er verneint. Daraufhin habe der Unbekannte einen waffenähnlichen Gegenstand hervor geholt und ihm an den Kopf gehalten. Der Unbekannte hätte dann gewollt, der Geschädigte seinen Rucksack aushändigt. Als der 19-Jährige darauf nicht reagiert habe, nahm der Tatverdächtige den Rucksack an sich und flüchtete zu Fuß in Richtung Pfarrer-Schmalohr-Straße.

Der 19-Jährige beschrieb den Unbekannten folgendermaßen:

- männlich - circa 25 Jahre alt - circa 1,70 Meter groß - Äußeres Erscheinungsbild: schlanke Statur, kurze schwarze Haare, dunkler Dreitagebart, südländisches Erscheinungsbild - Bekleidung: dunkle Ober- und Unterbekleidung, dunkle Fleece-Jacke, schwarze Sturmhaube

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

