Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Nachtragsmeldung: Gartenlaube abgebrannt

Finnentrop (ots)

Am Samstag (27.02.2022) kam es gegen 00.30 Uhr in einer Kleingartenanlage in Finnentrop-Bamenohl zu einem Brand, bei dem eine Gartenlaube völlig zerstört wurde. Heute Morgen war ein Brandermittler vor Ort und untersuchte den Brandort. Ein technischer Defekt kann derzeit ausgeschlossen werden. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei zur Brandursache dauern an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell