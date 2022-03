Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Unbekannte Gruppe besprüht Sekundarschule mit Graffiti

Olpe (ots)

In der Zeit von Freitag (25. Februar, 17 Uhr) bis Montag (28. Februar, 7.30 Uhr) haben Unbekannte das Gebäude der Sekundarschule im Quellenweg in Olpe durch Graffiti beschädigt. Aufgrund von Videoaufnahmen geht die Polizei derzeit von fünf Tätern aus, die an vier verschiedenen Gebäudeteilen rote und grüne Farbe an die Wände gesprüht haben. Es entstand ein Sachschaden von mehr als 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

