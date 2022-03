Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Ab 01. März neue Versicherungskennzeichen erforderlich!

Kreis Olpe (ots)

Verkehrsteilnehmer aufgepasst! Auch in diesem Jahr ist für Kraftfahrzeuge mit Versicherungskennzeichen ab dem 1.März wieder ein neues Schild zum Nachweis des Versicherungsschutzes erforderlich. Die Schriftfarbe wechselt von Blau auf Grün. Wer dies vergisst, ist ohne gültigen Versicherungsschutz unterwegs, macht sich strafbar und muss unter Umständen bei einem Unfall selbst für den Schaden aufkommen. Um sich also Ärger zu ersparen, sollten Mofa-, E-Scooter-Fahrer und Co. auf den gültigen Versicherungsschutz achten. Ansonsten lassen Sie ihr Gefährt bitte stehen!

