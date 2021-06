Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Kleider und zwei Handtaschen aus einer Wohnung in der Maler-Bürkel-Straße gestohlen

Pirmasens (ots)

Unbekannte Täter drangen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag durch die vermutlich nicht richtig geschlossene Haustür in den Flur einer Wohnung in der Maler-Bürkel-Straße ein und entwendeten dort drei Jacken (H&M, Zara, New Yorker), drei Paar Turnschuhe (Asics, Puma, Nike) und zwei leere Handtaschen (Prada, EMP). Die eigentliche Wohnung wurde offensichtlich nicht betreten. Die Schadenshöhe wird auf 600 Euro geschätzt.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pips

