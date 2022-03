Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche: Fahrradeigentümer gesucht - Polizei bittet um Mithilfe

Osnabrück (ots)

In der Nacht zu Dienstag, um 03.30 Uhr, kontrollierten die Beamten der Bramscher Polizei einen Fahrradfahrer an der Osnabrücker Straße/ Ecke Am Mittellandkanal, da dieser ohne Licht unterwegs war. Hierbei stellte sich heraus, dass es sich um einen amtsbekannten Mann handelte, der in jüngster Vergangenheit mit Eigentumsdelikten in Erscheinung getreten ist. Da die Eigentumsverhältnisse seines mitgeführten Zweirads bislang nicht geklärt werden konnten, stellten die Beamten das Rad sicher und hoffen nun, dass sich der Eigentümer des alten Schätzchens unter 05461/915300 oder 05461/91530139 meldet.

Fahrradbeschreibung:

- Kettler Alu Rad 26 - silber - grüne Klingel - rot lackierte Streifen auf dem Schutzblech

