Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: 36-jährigen Dieb erwischt

Ludwigshafen (ots)

Der Diebstahl eines Geldbeutels einer 74-Jährigen am Donnerstag (27.01.2022) flog Dank einer aufmerksamen Zeugin auf. Die Seniorin ließ aus Versehen ihren Geldbeutel beim Einräumen der Einkäufe auf einem Supermarktparkplatz in der Comeniusstraße fallen ohne dies letztendlich zu bemerken. Ein 36-Jährige beobachtete die Situation, schnappte sich den Geldbeutel mit 150 Euro Bargeld, stieg in ein Auto und fuhr davon. Eine 15-Jährige bekam die Tat mit und verständigte sofort die Polizei. Mit Hilfe des Kennzeichens und einer Überwachungskamera wurde der 36-Jähirge noch vor Ort identifiziert. Er wurde anschließend in seiner Wohnung angetroffen, wo er den gestohlenen Geldbeutel aushändigte. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Diebstahls.

