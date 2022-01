Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfallflucht im Buschweg - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am 27.01.2022, gegen 03:15 Uhr, wurde der Polizei durch Anwohner des Buschwegs gemeldet, dass dort ein Unfallauto stehen würde, an dem sich die Airbags ausgelöst hätten. Als die Polizeibeamten vor Ort eintrafen, konnte ein unfallbeschädigter BMW mit geöffneter Fahrertür festgestellt werden. Personen befanden sich nicht im Fahrzeug. Nach Rücksprache mit Anwohnern hätten diese einen Knall gehört und daraufhin das Auto gesehen. Aufgrund der Spurenlage und der Schäden geht die Polizei bisher von folgendem Unfallhergang aus: Ein bislang unbekannter Autofahrer oder eine Autofahrerin fuhr mit dem BMW auf dem Buschweg aus Richtung Prälat-Caire-Straße kommend in Richtung Dürkheimer Straße. Aufgrund ungeklärter Ursache hat er oder sie vermutlich die Kontrolle über das Auto verloren und stieß daraufhin gegen drei am rechten Fahrbahnrand geparkte Fahrzeuge, welche beschädigt wurden. Hierdurch drehte sich das Auto und kam schließlich am linken Bordstein zum Stehen. An dem Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Unfallhergang gesehen haben und auch Aussagen dazu machen können, wer den BMW gefahren hat oder zumindest, ob es eine Frau oder ein Mann gewesen ist.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 - 2403 oder per Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell