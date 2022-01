Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Wechseltrickbetrug in Bar

Ludwigshafen (ots)

Am 26.01.2022, gegen 23:00 Uhr, verwickelte ein Gast in einer Bar in der Bahnhofstraße einen Kellner in ein Gespräch und wollte währenddessen im Rahmen des Bezahlvorgangs einen 100 Euro Schein gewechselt bekommen. Letztendlich steckte der Gast seinen 100 Euro Schein sowie zwei 50 Euro Scheine des Kellners ein und verließ die Örtlichkeit.

Der unbekannte Täter war etwa Ende 30 Jahre. Er hatte kinnlange fettige schwarze Haare und ein korpulentes Erscheinungsbild. Zudem trug er einen 5-10 Tagebart, eine graue Arbeitshose und eine weiße Fleece-Jacke.

Wer Hinweise auf den Täter geben kann, wird gebeten, sich an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell