Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Quakenbrück/Neutstadt: Einbruch in griechisches Restaurant

Osnabrück (ots)

In der Zeit von Montagabend (22.00 Uhr) bis Dienstagnachmittag (16.00 Uhr) gelangte ein griechisches Restaurant an der Menslager Straße in das Visier unbekannter Täter. Sie verschafften sich vermutlich über ein Fenster Zugang ins Innere und durchsuchten dieses nach möglichem Diebesgut. Nachdem sie fündig wurden und Bargeld an sich nahmen, verließen die Unbekannten das Objekt und flüchteten. Die Polizei in Quakenbrück bittet um Hinweise unter 05431/907760

