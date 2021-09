Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen/ Triathlon von Polizei und Kreisverwaltung

Coesfeld (ots)

Streifenwagen und Polizeimotorräder waren am Mittwoch (08.09.21) am Klutenseebad in Lüdinghausen zu sehen. Mancher Besucher schaute, was da denn los sein könnte. Denn statt Uniform trug der Großteil der anwesenden Polizisten Sportkleidung.

Das Schwimmbad war Veranstaltungsort des Behördentriathlons von Kreispolizeibehörde und Kreisverwaltung Coesfeld. Im vergangenen Jahr fiel dieser pandemiebedingt aus. Wie Mitorganisator Bernd Holdschlag sagt, war die Vorfreude auf den Triathlon groß. Die Teilnehmer starteten in den drei Disziplinen Schwimmen, Radfahren und Laufen als Einzelstarter oder in einer Staffel.

Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr ließ es sich nicht nehmen vorbeizukommen und allen zu gratulieren. "Es gab unter den Teilnehmern Gewinner. Jedoch haben alle Aktiven gesiegt, weil sie mit dem Training ihre Gesundheit gefördert haben und das nutzt auch der Behörde."

Auch Kinder, die zum Schwimmen ins Klutenseebad kamen, hatten ihren Spaß. Viele waren von dem Airstream begeistert. Dabei handelt es sich um einen Caravan im schlichten Polizeidesign. Er ist mit modernster Event- und Medientechnik ausgestattet und lädt mit seiner offenen Gestaltung Menschen zu Gesprächen mit ihrer Polizei ein.

Einige der kleinen Besucher nutzten die Möglichkeit und ließen sich mit Polizisten in dem Caravan fotografieren.

