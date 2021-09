Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Schwerer Verkehrsunfall mit Radfahrer

Lingen (ots)

Am Mittwochnachmittag gegen 17.20 Uhr kam es in der Georgstraße zu einem Verkehrsunfall. Der 27-jährige Lingener war auf seinem Zweirad auf dem Radweg der Frerener Straße in Richtung Innenstadt unterwegs. Als er die Lengericher Straße bei Rot überquerte, kam es zu einem Zusammenstoß mit dem VW eines 27-jährigen Fahrers, der in die Ludwigstraße abbog. Der Radfahrer erlitt durch den Unfall schwere Verletzungen und wurde in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht. Der VW-Fahrer blieb unverletzt.

