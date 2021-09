Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Spelle - 7-Jähriger bei Fahrradsturz schwer verletzt

Spelle (ots)

Am Dienstagnachmittag kam es in der Dorfstraße in Spelle zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 7-Jähriger war mit seinem Fahrrad auf dem Radweg von der Grundschule in Richtung Wällkenstraße unterwegs. Er verlor die Kontrolle über sein Zweirad und stürzte. Er wurde mit schweren Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber in Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell