Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Schinkel: Von tiefstehender Sonne geblendet - Pkw fuhr ungebremst auf Lkw auf

Osnabrück (ots)

Am Mittwochmorgen kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Mindener Straße in Osnabrück. Eine 22 Jahre alte Autofahrerin war mit ihrem VW Polo in stadtauswärtige Richtung unterwegs. Geblendet durch die tiefstehende Sonne übersah sie einen auf dem rechten Hauptfahrstreifen, auf Höhe der Shell-Tankstelle, stehenden Lkw und fuhr ungebremst auf diesen auf. Sie erlitt leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gefahren. Durch den Unfall war der rechte Fahrstreifen blockiert. Der Kleinwagen erlitt erhebliche Beschädigungen, verlor Betriebsstoffe und wurde abgeschleppt. Der Lkw wurde nur leicht beschädigt. Dessen Fahrer befand sich zum Unfallzeitpunkt nicht in seinem Führerhaus und blieb unverletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell