HZA-A: Kreativen Schmugglern auf der Spur Zoll stellt 20.400 Stück Zigaretten sicher

Am 26.03.2022 wurde von der Kontrolleinheit Verkehrswege des Hauptzollamts Augsburg ein PKW mit bulgarischer Zulassung auf der BAB 8 zollrechtlich kontrolliert. Die erfahrenen Zöll-ner entdeckten hinter den Türverkleidungen im Fahrzeuginnenraum insgesamt 71 Stangen Schmuggelzigaretten sowie weitere 31 Stangen im Gepäck verborgene Zigaretten.

In dem Fahrzeug befanden sich insgesamt vier bulgarische Staatsangehörige. Sämtliche Fahrzeuginsassen wurden zu Beginn der Kontrolle nach mitgeführten verbrauchsteuerpflichti-gen Waren wie Zigaretten, Tabak, Alkohol und verbotenen Gegenständen befragt. Drei Per-sonen gaben an, jeweils 4 Stangen (800 Stück) Zigaretten aus Bulgarien mitzuführen. Der Beifahrer erklärte, sie seien auf dem Weg von Bulgarien in die Niederlande, um dort zu arbei-ten.

Bei der anschließenden Kontrolle des Fahrzeuginnenraums sowie des mitgeführten Gepäcks wurden zu den angemeldeten Zigaretten zusätzlich 31 Stangen (6.200 Stück) Zigaretten un-terschiedlichster Marken mit bulgarischen Steuerbanderolen aufgefunden. Die Zollbeamten bemerkten zudem Unregelmäßigkeiten an den Türverkleidungen und unterzogen das Fahr-zeug einer intensiven Nachschau. Hinter den Verkleidungen des Fahrzeuginnenraums wur-den weitere 71 Stangen (14.200 Stück) Zigaretten entdeckt.

Der Beifahrer äußerte sich gegenüber den Beamten, dass er die aufgefundenen Zigaretten (insgesamt 102 Stangen) in Bulgarien gekauft und im Fahrzeug verbaut hat. Diese wollte er in den Niederlanden an Arbeitskollegen und Bekannte verkaufen um sein Einkommen aufzu-bessern. Gegen den Beifahrer wurde ein Steuerstrafverfahren wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung eingeleitet. Die Steuer in Höhe von 3.800,24 Euro wurde erhoben, die Zigaretten sichergestellt und eine Sicherheitsleitung für Strafe und Kosten in Höhe von 3.325,00 Euro festgesetzt.

HINWEIS: Der Bezirk des Hauptzollamts Augsburg umfasst den gesamten Regierungsbezirk Schwaben und Teile von Oberbayern, wie den Raum Ingolstadt.

