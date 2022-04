Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Pistole wandert in die Asservatenkammer

Görlitz (ots)

Eine Gasdruckpistole, die ein polnischer Bürger (49) mitführte, wanderte inzwischen in die Asservatenkammer der Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf. Der 49-Jährige kassierte in diesem Zusammenhang eine Strafanzeige wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz, denn einen Waffenschein besitzt er schließlich nicht. Ein aufmerksamer Bürger hatte heute Morgen kurz vor 04.00 Uhr die Polizei verständigt, nachdem er den späteren Beschuldigten gemeinsam mit einem Begleiter auf Bahngelände in der Nähe des Görlitzer Bahnhofes beobachtet hatte.

