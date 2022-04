Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Aus dem Reisebus in die Untersuchungshaft

Görlitz, BAB4 (ots)

Für einen Belarussen führte heute der Weg aus einem Reisebus in die Untersuchungshaft bzw. in die Justizvollzugsanstalt. Die Personalien des 40-Jährigen waren kurz vor 01.00 Uhr von Bundespolizisten überprüft worden. Dabei kam ans Licht, dass nach dem Bus-Passagier gefahndet wurde. Der Fahndungsnotiz lag ein Haftbefehl des Amtsgerichts Tiergarten zugrunde. Demnach war gegen den Beschuldigten wegen des Verdachts des mehrfachen und gewerbsmäßigen Diebstahls Untersuchungshaft angeordnet worden. Der Ermittlungsrichter am Amtsgericht Görlitz setzte den Berliner Untersuchungshaftbefehl am Nachmittag in Vollzug.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf, übermittelt durch news aktuell