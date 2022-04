Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Georgisches Fliesenleger-Quartett muss an der Grenze umdrehen

Görlitz, BAB4 (ots)

In Berlin wartet man nun möglicherweise vergeblich auf vier georgische Fliesenleger. Der Grund dafür: die Bundespolizei hat die Männer im Alter von 20, 21, 22 und 35 Jahren Stunden später nach ihrer Einreise nach Polen zurückgeschoben. Das Quartett war am Mittwochnachmittag bei Kodersdorf kontrolliert worden. Auf Nachfrage wurden den Ordnungshütern erklärt, dass man auf dem Weg nach Berlin sei, um dort Fliesen zu verlegen. Eine entsprechende Genehmigung dafür besaß allerdings keiner. Während der weiteren Überprüfung stellte sich heraus, dass drei Georgier den zulässigen Aufenthaltszeitraum im Schengen-Raum zum Teil deutlich überschritten hatten. Darüber hinaus wurden in der Unterwäsche des 35-Jährigen zwei gefälschte bulgarische ID-Karten entdeckt. Eine dieser Karten zeigt das eigene Lichtbild, die zweite Karte das Lichtbild des mitgereisten 22-Jährigen. Neben den Fälschungen wurde später auch eine geringe Menge Cannabis sichergestellt. Das Ergebnis dieser Kontrolle sind Anzeigen wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz gegen alle vier, wegen des Verdachts des Verschaffens von falschen amtlichen Ausweisen gegen zwei sowie eine Anzeige wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

