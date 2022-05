Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 02.05.2022 mit einem Bericht aus dem Stadtkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Einbruch in Liebigstraße

Unbekannte sind am Sonntag in eine Wohnung in Heilbronn eingebrochen. Zwischen 17 Uhr und 23.30 Uhr gelangte der Täter oder die Täterin über die Wohnungseingangstüre in die Wohnung in der Liebigstraße. In der Dachgeschosswohnung durchwühlte die Person mehrere Schränke. Eine Schadenshöhe und der Wert des möglichen Diebesguts kann bislang nicht beziffert werden. Zeugen, die am Sonntagabend etwas Verdächtiges in der Liebigstraße beobachten konnten oder Angeben zu dem Einbruch machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heilbronn, Telefon 07131 74790, zu melden.

