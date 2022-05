Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 02.05.2022 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

A81 / Neuenstadt: Mit dem Roller über die Autobahn - Zeugen gesucht

Auf einem Roller fuhr eine 38-Jährige am Sonntagmorgen über die Autobahn 81 in Richtung Stuttgart. Nicht nur das Versicherungskennzeichen des Rollers war abgelaufen, auch der 13-jährige Mitfahrer, trug keinen Helm. Die Frau und ihr Sohn wurden gegen 8 Uhr auf der Autobahn bei Neuenstadt am Kocher angehalten und kontrolliert. Der Roller mit einer Höchstgeschwindigkeit von 45 km/h war nicht für die Autobahn zulässig, zudem war die 38-jährige Fahrerin nicht im Besitz eines Führerscheins für das Fahrzeug. Die Fahrt war an dieser Stelle für das Mutter und Sohn Duo beendet. Die Frau muss nun mit einer Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und einem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz rechnen.

Heilbronn: Unter Drogeneinfluss am Steuer

In der Nacht auf Sonntag war ein 31-Jähriger unter Drogeneinfluss am Steuer in Heilbronn-Neckargartach unterwegs. Gegen Mitternacht war der Twingo des Mannes durch eine Streife in der Theodor-Körner-Straße kontrolliert worden. Bei dem 31-Jährigen stellten die Beamten Anzeichen auf Drogeneinfluss fest. Ein Urintest bestätigte den Verdacht der Polizisten. Er war positiv auf die Substanzen THC und Amphetamin. In seinem Fahrzeug entdeckten die Beamten ein Messer, über 20 Gramm Marihuana und einen Crusher. Der Mann muss nun mit einer Anzeige wegen Fahrens unter Drogeneinfluss, des Verstoßes gegen das Waffengesetz und dem Besitz von Betäubungsmitteln rechnen.

Heilbronn: Fahrradfahrer bei Unfall verletzt

Auf Höhe des Bildungscampus in Heilbronn kollidierten ein Radfahrer und ein Auto am Freitagvormittag. Der 40-jährige Fahrer eines Porsche war gegen 10.20 Uhr auf der Mannheimer Straße in Richtung Europaplatz unterwegs. An der Fußgängerampel stieß der Porschefahrer mit einem querenden 83-jährigen Pedelec-Fahrer zusammen, der in Richtung Innenstadt fuhr. Der Radfahrer wurde leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro.

Güglingen: Mit über zwei Promille am Steuer

Von Zeugen wurde eine 23-Jährige am Sonntag am Weiterfahren in Güglingen gehindert. Die junge Frau war gegen 1.45 Uhr mit ihrem Fiat in der Seestraße gegen ein geparktes Auto gefahren. Die Fiat-Lenkerin versuchte nach dem Unfall wohl zurückzusetzen, woraufhin aufmerksame Zeugen eingriffen und die Polizei riefen. Die Streife bemerkte Alkoholgericht bei der Fiat-Lenkerin. Ein Alkoholtest bestätigte den Verdacht der Polizisten. Der Test zeigte einen Wert von über zwei Promille, woraufhin die junge Frauim Krankenhaus eine Blutprobe abgeben musste. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt und bliebbei der Polizei. Die 23-Jährige muss nun mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr rechnen.

Lauffen am Neckar: Alkoholisierter Radfahrer stürzt vor Polizei

Ein 57-Jähriger stürzte am Samstagabend mit seinem Fahrrad in Lauffen am Neckar. Direkt vor einem Streifenwagen verlor der Mann die Kontrolle über seinen Drahtesel und stürzte, als er gegen 20 Uhr von der Straße "Am Turnerheim" in die Neckarstraße abbiegen wollte. Da der Radfahrer seine Fahrt sehr unsicher fortsetzte, wurde er von einem Polizeibeamten angehalten. Ein Atemalkoholtest ergab über 2,3 Promille. Der 57-Jährige musste eine Blutprobe abgeben. Auch wenn die Wahl des Fahrrads anstelle des Autos bei Alkoholkonsum vernünftiger ist, appelliert die Polizei an die Fahrradfahrer im Zweifelsfall auch den Drahtesel zu schieben oder stehen zu lassen.

Schwaigern: Radfahrer bei Kollision leicht verletzt

Ein 58-Jähriger stieß am Freitagmittag in Schwaigern mit seinem Skoda mit einem Radfahrer zusammen. In der Kreuzung der Zeppelinstraße mit der Gemminger Straße war gegen 13 Uhr der bevorrechtigte 49-Jährige mit seinem Fahrrad von dem Skoda Yeti des 58-Jährigen erfasst worden. Der Radler würde über die Motorhaube geschleudert und erlitt leichte Verletztungen. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

Bad Friedrichshall: Auto beim Aussteigen beschädigt - 5.000 Euro Schaden

Über 2,3 Promille zeigte ein Alkoholtest bei einem 61-Jährigen am Sonntagnachmittag in Bad Friedrichshall. Der Mann war gegen 16.30 Uhr mit seinem Chrysler auf einen Parkplatz in der Straße am Europaplatz gefahren. Beim Aussteigen beschädigte er einen neben seinem Auto geparkten Tesla eines 28-Jährigen. Anstatt an der Unfallstelle zu warten, lief der Mann nach Hause. Hier fanden ihn die Polizisten. Da der Mann deutlich unter Alkoholeinfluss stand, musste er nun eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben.

Neuenstadt: Im Auto angegriffen - Zeugen gesucht

Von einer bislang unbekannten Person wurde ein 18-Jähriger am Freitagnachmittag bei Neuenstadt geschlagen. Der junge Mann hatte gegen 14.30 Uhr auf der Kreisstraße 2135 mit seinem Audi Q3 einen Transporter einer Klaviertransportfirma überholt. An der Einmündung zur Landesstraße 1088 hielt der Transporter neben dem Audi. Der Beifahrer des Renault Master schrie den Audi-Fahrer an. Eine unbekannte Person stand dann plötzlich an dem Autofenster des 18-Jährigen und schlug diesem durch das Fenster ins Gesicht. Der Fahrer des Renault fuhr davon. Zeugen, die die Tat beobachten konnten oder Hinweise auf den Transporter oder die Insassen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Neuenstadt, 07139 47100, zu melden.

Abstatt: Thuja-Hecke brennt

Vermutlich bei der Entfernung von Unkraut mit einem Gasbrenner entzündete ein 56-Jähriger am Freitagmittag in Abstatt eine angrenzende Thuja-Hecke. Gegen 13 Uhr war die Hecke in der Weststraße in Brand geraten. Die Feuerwehr konnten das Feuer schnell löschen, so dass keine Gefahr für die angrenzenden Häuser und deren Bewohner bestand. Das Polizeirevier Weinsberg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Weinsberg: Zeugen und Geschädigte nach Straßenverkehrsgefährdung gesucht

Mehrere gefährliche Situationen zwischen einem VW Polo und einem Fiat Punto ergaben sich wohl am Freitagabend auf der Landesstraße 1036 bei Weinsberg. Der 24-jährige Fahrer des Polos hatte den Punto gegen 19.45 Uhr auf der Strecke von Schwabach nach Weinsberg überholt und unmittelbar danach wohl grundlos abgebremst. Der 42-Jährige Fahrer des Punto musste stark bremsen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Seine 39-jährige Beifahrerin machte ein Lichtbild von dem Fahrzeug, was den 24-Jährigen dazu veranlasste an der nächsten Ampel auszusteigen und gegen die Seitenscheibe des Punto zu schlagen. Der Polo-Lenker verlangte lautstark die Löschung des Bildes und beleidigte die Beifahrerin wohl noch dazu. Der Polo-Lenker setzte seine Fahrt fort und hielt daraufhin an einer Bushaltestelle an. Hier fuhr er wohl unmittelbar vor dem Punto wieder auf die Fahrbahn, weshalb der Polo auf die Gegenfahrbahn ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Der 24-Jährige fuhr dem Punto danach dicht auf und gab diesem mehrfach mit seinem Wagen Lichthupe, bis er abbog. Das Polizeirevier Weinsberg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht weitere Zeugen, die die Fahrweise des Polo-Lenkers beobachten konntenoder weitere Personen, die von dem VW-Fahrer in ähnlicher Weise angegangen wurden. Hinweise nimmt das Polizeirevier Weinsberg unter der Telefonnummer 07134 9920 entgegen.

