Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 02.05.2022 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Buchen: Mit über drei Promille am Steuer

Ein 49-jähriger Autofahrer steht im Verdacht am Samstagvormittag mit mehr als drei Promille in Buchen am Straßenverkehr teilgenommen zu haben. Zeugen meldeten gegen 10 Uhr in der Daimlerstraße einen auffällig fahrenden Volkswagen. Der Fahrer des Wagens konnte wenig später an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Da er stark alkoholisiert war, wurde er zur Entnahme einer Blutprobe in ein Krankenhaus gebracht. Dort führte er einen Alkoholtest durch. Dieser ergab mehr als 3,5 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein konnte nicht beschlagnahmt werden, da der 49-Jährige keine Fahrerlaubnis hatte. Da bei dem Autofahrer während der polizeilichen Maßnahmen ein gefälschter Ausweis sowie ein gefälschter Führerschein aufgefunden wurde, muss er nun mit Anzeigen wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis, sowie Urkundenfälschung rechnen.

Hardheim: Mehrere Polizeistreifen nach Streitigkeiten in Gasthof im Einsatz

Sechs Streifenfahrzeuge waren in der Nacht auf Samstag, kurz nach 1 Uhr, nach Streitigkeiten und Körperverletzungsdelikten in einem Gasthof in Schweinberg im Einsatz. Mehrere Personen unterschiedlicher Gästegruppen waren in einen heftigen Streit geraten. In Folge dieses Konfliktes kam es zu Körperverletzungsdelikten, bei denen eine Person so schwer verletzt wurde, dass sie in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Mehrere Beteiligte der Auseinandersetzung waren erheblich alkoholisiert. Das Polizeirevier Buchen hat die Ermittlungen aufgenommen und versucht nun herauszufinden, was zu dem Konflikt geführt hat und wer dabei wen verletzt hat.

Mosbach: 30-Jähriger sieht mehreren Anzeigen entgegen

Um eine Anzeige wegen Körperverletzung aufzunehmen, fuhr ein Polizeistreife des Reviers Mosbach am Sonntagmorgen in die Neckarelzer Industriestraße. Ein 30-Jähriger soll dort ein 18-Jährige an den Haaren gezogen und diese sowie eine 47-jährige Frau beleidigt und bedroht haben. Bei der Anzeigenaufnahme stellten die Beamte fest, dass der 30-Jährige trotz Anwesenheit der Polizei weiterhin aggressiv war und gegen das Auto der 47-Jährigen trat. Außerdem bemerkten die Beamten, dass der 30-Jährige nach Alkohol roch und mit seinem Opel alkoholisiert an den Ereignisort gefahren war. Er musste die Beamten zur Entnahme einer Blutprobe begleiten und sieht nun nicht nur einer Anzeige wegen Körperverletzung und Beleidigung, sondern auch wegen Trunkenheit im Straßenverkehr entgegen.

Elztal: Pedelec-Fahrer bei Unfall schwer verletzt

Schwere Verletzungen zog sich ein 21-jährige Pedelec-Fahrer bei einem Unfall am Sonntagabend, kurz vor 21.30 Uhr, an der Kreuzung B 292/L615 in der Ortsmitte von Dallau zu. Der Zweiradfahrer wollte von Katzental aus kommend in Richtung Muckental über die Bundesstraße fahren und kollidierte mit einer aus Richtung Buchen nach Mosbach fahrenden 22-jährigen Mitsubishi-Fahrerin. Durch den Aufprall wurde der Radfahrer über den Pkw geschleudert. Aufgrund seiner Verletzungen musste er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Das Polizeirevier Mosbach hat die Ermittlungen aufgenommen und versucht nun herauszufinden, wie es zu der Kollision kommen konnte. Aktuell gibt es Hinweise darauf, dass der 21-Jährige bei rot über die Lichtzeichenanlage gefahren war und bei dem Unfall alkoholisiert war. Ein Vortest ergab einen Wert von mehr als 1,3 Promille.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell