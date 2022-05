Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemeldung des Polizeipräsidium Heilbronn mit einem Bericht aus dem Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Abstatt: Ungeklärtes Unfallgeschehen

Am heutigen 1. Mai, gegen 18.00 Uhr verließ ein 67-jähriger Mann eine Feierlichkeit auf Höhe der Sportanlagen beim Apfelgarten in Abstatt. Als er gerade mit seinem Pkw VW losfahren wollte vernahm er plötzlich einen Schrei. Bei der Nachschau konnte er eine auf dem Boden liegende junge Dame feststellen, die offenbar übermäßig geistigen Getränken zugesprochen hatte. Bei der polizeilichen Aufnahme konnten am Pkw des Mannes keinerlei Spuren gesichert werden, die zur Erhellung des Ablaufs hätten beitragen können. Es besteht der Verdacht, dass die Dame am Pkw angelehnt gewesen war, als dieser losfuhr. Sie erlitt durch das Unfallgeschehen keine schweren Verletzungen und wurde, entgegen den ersten Meldungen, auch nicht vom Pkw überrollt. Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem ungeklärten Unfallgeschehen machen können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier in Weinsberg unter 07134/9920 in Verbindung zu setzen.

