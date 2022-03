POL-PDMT: Illegale Müllablagerung von Gefahrenstoffen **Zeugen gesucht**

Himmighofen (ots) - Am frühen Freitagmittag des 25.03.22 kam es am Waldrand in der Verlängerung des Miehlener Wegs in Himmighofen zu einem Brand von mehreren abgelagerten Haufen Schadholz. Derzeit ist von einem geringen Sachschaden auszugehen. Eine genaue Schadenshöhe dürfte erst im Nachgang ermittelt werden können. Die Brandursache ist noch unklar. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Montabaur Pressestelle ...

