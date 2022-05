Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 02.05.2022

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Zeugen nach Raub gesucht

Die Kriminalpolizei Heilbronn sucht nach einem Raub in der Nacht auf Samstag, den 30. April in der Moltkestraße in Heilbronn dringend nach Zeugen. Im Bereich des Friedensplatzes wurden zwei 24 und 26 Jahre alte Passanten kurz nach 1.15 Uhr von drei bis fünf männlichen Personen angegriffen, leicht verletzt und beraubt. Entwendet wurden ein Smartphone, ein Schlüsselbund sowie eine Geldbörse, so dass ein Schaden von mehreren hundert Euro entstand. Da am Tatort Hülsen von Schreckschusspatronen aufgefunden wurden, ist es möglich, dass während der Tathandlung Schüsse gefallen sind. Die Unbekannten, die allesamt zwischen 20 und 30 Jahre alt und schwarz gekleidet gewesen sein sollen, flüchteten nach der Tat in unbekannte Richtung. Zeugen, die den Überfall gehört oder gesehen haben oder die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07131 104-4444 mit der Kriminalpolizei Heilbronn in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell