Leichte Verletzungen erlitt ein 29-Jähriger nach einem Unfall in Ulm.

Gegen 11.45 Uhr fuhr ein 29-Jähriger mit seinem Rennrad in der Haßlerstraße. Er kam aus Richtung Zinglerstraße. An der Einmündung zur Schadstraße übersah er den von rechts kommenden vorfahrtsberechtigten Audi. Die Fahrzeuge stießen zusammen. Hierbei flog der Radfahrer über die Motorhaube. Bei dem Unfall erlitt der Radler leichte Verletzungen. Er konnte sich selbst in ärztliche Behandlung begeben. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf circa 5.000 Euro.

