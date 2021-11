Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Dornstadt - Radfahrer verletzt

Am Mittwoch ereignete sich in Dornstadt ein Unfall im Kreisverkehr.

Ulm (ots)

Gegen 12.00 Uhr fuhr ein 59-jähriger VW-Fahrer in den Kreisverkehr der Langen Straße in Dornstadt. Mit seinem Kleinbus hielt er erst im Kreisverkehr an. Ein 74-jähriger Radfahrer war schon im Kreisverkehr und hatte Vorfahrt. Er erschrak und stürzte. Die beiden Fahrzeuge berührten sich nicht. Der Radfahrer wurde leicht verletzt. Er kam in eine Klinik. Die Polizei schätzt den Schaden am Fahrrad auf etwa 100 Euro.

