Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Mit Krad auf den Grünstreifen gekommen und verunfallt

EinbeckEinbeck (ots)

Dassel(pap) Ein 16 Jahre alter Jugendlicher aus Uslar befuhr am Montag, 16.11.2020, gegen 07.30 Uhr die Landesstraße 548 von Uslar in Richtung Dassel. In der Ortsdurchfahrt Relliehausen kam er aus bislang unbekannten Gründen auf den Grünstreifen, schlingerte und stürzte schließlich. Der junge Mann zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Am Krad entstand ein Schaden von ca. 3500,- Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Einbeck

Pressestelle



Telefon: 05561/94978 0

Fax: 05561/94978 250

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell