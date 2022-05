POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 02.05.2022 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Lauda-Königshofen: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Am Samstag verursachte eine unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug in Lauda-Königshofen Sachschaden und flüchtete anschließend. Der oder die Unbekannte touchierte vermutlich beim Ein- oder Ausparken mit einem Fahrzeug einen in der Hochtalstraße geparkten VW Multivan. Anstatt sich um den verursachten Sachschaden von circa 1.000 Euro zu kümmern oder die Polizei über den Unfall zu informieren, fuhr die Person davon. Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tauberbischofsheim, Telefon 09341 810, zu melden.

Bad Mergentheim: Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Die Polizei sucht nach einem Unfall in Bad Mergentheim nach Zeugen des Vorfalls. In der Nacht auf Freitag, zwischen 19 Uhr und 8.30 Uhr, touchierte eine unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug einen im Heideweg geparkten Toyota Camry. Der Fahrer oder die Fahrerin kümmerte sich nicht um den entstandenen Sachschaden in Höhe von circa 1.500 Euro und fuhr davon. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu der Verkehrsunfallflucht machen können, sich mit dem Polizeirevier Bad Mergentheim, Telefon 07931 54990, in Verbindung zu setzen.

Tauberbischofsheim: Entblößter Mann - Zeugen gesucht

Nachdem sich ein Mann am Freitagvormittag in Tauberbischofsheim entblößte, sucht die Polizei nach Zeugen des Vorfalls. Gegen 10 Uhr saß eine 17-Jährige auf einer Steinmauer hinter einem Lebensmittelmarkt in der Pestalozziallee. Im Bereich des dortigen Fußweges stand ein Mann, der seine Hose öffnete und an seinem Geschlechtsteil manipulierte. Als sich eine weitere Fußgängerin näherte, lief er davon. Der Mann wurde wie folgt beschrieben:

- männlich - 30 bis 45 Jahre alt - 1,75 - 1,80 Meter groß - Helle Haut - Glatze - Bekleidet mit einer schwarzen Arbeitshose und einem dunkeln Arbeitspullover mit kleinem Firmenlogo auf der linken Brust

Zeugen des Vorfalls und Personen, die Hinweise auf den gesuchten Mann geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tauberbischofsheim unter der Telefonnummer 09341 810 zu melden.

Lauda-Königshofen: Betrunken von der Fahrbahn abgekommen

Ein betrunkener 26-Jähriger wurde am Samstagmorgen bei einem Unfall auf der Bundesstraße 290 bei Lauda-Königshofen verletzt. Der Mann war um 5 Uhr mit seinem Seat Leon von Königshofen kommend in Richtung Tauberbischofsheim unterwegs. Dabei geriet er mit seinem Wagen in einer Rechtskurve nach rechts ins Bankett, fuhr in den Straßengraben und prallte gegen ein Entwässerungsrohr. Durch den Aufprall kam der Wagen ins Schleudern und überschlug sich. Während der Unfallaufnahme bemerkten die Polizeibeamten Alkoholgeruch bei dem leicht verletzten Fahrer. Ein Alkoholtest zeigte, dass der 26-Jährige 1,8 Promille hatte. Der Mann muss nun mit einer Strafanzeige und Konsequenzen für seine Fahrerlaubnis rechnen.

