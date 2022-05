Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 02.05.2022 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Künzelsau: Auseinandersetzung zwischen Vater und Tochter - Zeugen gesucht

Zwischen einem 38-jährigen Mann und seiner 6 Jahre alten Tochter kam es am Donnerstagnachmittag auf einem Supermarkt-Parkplatz in der Hellas-Straße in Künzelsau zu einer Auseinandersetzung. Die Situation erregte gegen 16.50 Uhr Aufmerksamkeit bei Passanten, die teilweise stehen blieben und das Geschehen beobachten konnten. Die Polizei sucht nun Zeugen. Diese werden gebeten, sich bei beim Polizeirevier Künzelsau unter der Telefonnummer 07940 9400 zu melden.

Widdern: 20-jähriger Audi-Fahrer kam von Straße ab

Ein 20-jähriger kam am Freitag mit einem Audi A1 auf der Landesstraße 1047 bei Widdern von der Fahrbahn ab. Er war gegen 21.30 Uhr in Fahrtrichtung Widdern unterwegs. Vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit verlor er in einer Rechtskurve die Kontrolle über seinen Audi und schleuderte auf ein angrenzendes Feld. Dabei lösten sich bei dem Fahrzeug die Airbags und es entstand Totalschaden. Eine bei dem Fahrer durchgeführte Alkoholkontrolle ergab einen Wert von über 1 Promille. Der 20-Jährige und sein Beifahrer blieben bei dem Unfall unverletzt.

