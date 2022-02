Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: 70-Jährige und 65-Jähriger von Trickdieben bestohlen

Ludwigshafen (ots)

Am 24.02.2022, gegen 11:55 Uhr, war eine 70-Jährige in einem Supermarkt in der Ludwigstraße einkaufen als sie plötzlich von einem unbekannten dunkel gekleideten Mann angerempelt wurde. Kurze Zeit später musste sie feststellen, dass aus ihrer verschlossenen Handtasche, die sie direkt am Körper trug, der Geldbeutel gestohlen worden war. In dem Geldbeutel befanden sich unter anderem mehrere hundert Euro Bargeld. Einige Zeit später wurde der Geldbeutel von einer Zeugin gefunden und der 70-Jährigen übergeben. Es fehlte das Bargeld, alle anderen Dokumente waren noch vorhanden.

Bereits am 23.02.2022, gegen 10:00 Uhr, wurde ein 65-Jähriger im Bereich des Berliner Platzes von einem unbekannten Mann angesprochen und nach dem Weg zu einer Straße gefragt. Da dem 65-Jährigen die Adresse nicht bekannt war, konnte er dem Unbekannten nicht weiter helfen. Kurze Zeit später jedoch bemerkte er, dass sein Geldbeutel aus seiner geschlossenen Jackentasche gestohlen worden war.

Die Polizei rät: Tragen Sie am Besten Geld, Kreditkarten, Ausweise und andere Dokumente immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung dicht am Körper.

