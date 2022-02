Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall mit Straßenbahn

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstag, 24. Februar 2022, kam es um ca. 14:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einer Straßenbahn und einem Auto. Das Auto wollte auf der Rheingönheimer Straße in Höhe der Schillerschule wenden und kollidierte mit der Straßenbahn. Im Auto saßen drei Personen, zwei davon wurden leicht verletzt und ins Krankenhaus verbracht; das Fahrzeug ist ein Totalschaden. In der Straßenbahn wurden keine Personen verletzt, soweit bekannt. Eine genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.

