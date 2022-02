Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Mehrere Ladendiebe gefasst

Ludwigshafen (ots)

Am 23.02.2022, gegen 15:30 Uhr, wurde der Polizei von einem Ladendetektiv einer Drogeriemarktfiliale in der Rheingalerie ein flüchtender Ladendieb gemeldet. Nachdem der Ladendetektiv den Täter verfolgte und den Polizeibeamten mitteilte, wo der Ladendieb sich gerade befand, konnten die Polizeibeamten den Täter in der Kaiser-Wilhelm-Straße festnehmen. Sie fanden mehrere gestohlene Videospiele bei ihm. Der 39-Jährige wurde mit zur Dienststelle genommen. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder entlassen.

Gegen 16:40 Uhr wurde der Polizei vom gleichen Ladendetektiv erneut ein Ladendieb gemeldet. Er hatte zunächst mehrere Parfums aus der Auslage genommen im Wert von 270 Euro, war dann in eine andere Abteilung gegangen und hatte dort die Diebstahlsicherung entfernt. Als die Polizeibeamten in dem Drogeriemarkt in der Rheingalerie eintrafen, nahmen sie den verbal sehr aggressivem 21-jährigen Ladendieb fest. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder entlassen.

Gegen 19:50 Uhr meldete ein Ladendetektiv eines Modegeschäfts in der Rheingalerie der Polizei, dass er gerade einen Ladendieb verfolgen würde. Der 28-jährige Täter konnte daraufhin von den Polizeibeamten in der Rheinuferstraße festgenommen werden. Sie durchsuchten ihn und fanden einen gestohlenen Pullover sowie zwei gestohlene T-Shirts aus einem anderen Modegeschäft der Rheingalerie. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurde der 28-Jährige wieder entlassen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell