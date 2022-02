Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Durchsuchungen in Ludwigshafen

Ludwigshafen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz

Nachdem vier Tatverdächtige im Alter zwischen 15 und 19 Jahren in einem Video öffentlich Schusswaffen, Munition, eine Machete und Drogen zeigten, vollstreckten Polizeibeamte im Auftrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal am Mittwochmorgen (23.02.2022) Durchsuchungsbefehle für drei Wohnungen in Ludwigshafen und eine Wohnung in Mannheim.

Die Beamten stellten u.a. zwei Gasdruckwaffen, mehrere Smartphones, einen Elektroschocker, zwei Macheten und andere Messer sicher.

Im Anschluss der Maßnahmen kam es in den Sozialen Medien zu sogenanntem Hatespeech. Es wurden u.a. Polizeibeamte beleidigt und Straftaten angedroht.

Hass und Hetze im Netzt sind kein Kavaliersdelikt und das Internet kein rechtsfreier Raum. Alle bekanntgewordenen Straftaten werden konsequent geahndet. Wer beispielsweise eine andere Person im Kommentarbereich eines sozialen Netzwerkes beleidigt, der muss mit einer Geldstrafe, oder einer Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell