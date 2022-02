Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: 76-Jährige und 83-Jährige fallen nicht auf falsche Microsoft Mitarbeiter rein

Ludwigshafen (ots)

Am 24.02.2022, gegen 11:30 Uhr, bekam eine 76-Jährige aus Ludwigshafen einen Anruf von einem Mann, der sich als Microsoft-Mitarbeiter ausgab. Obwohl die Seniorin das Gespräch sofort beendete, rief der unbekannte Mann gegen 12:00 Uhr noch einmal an. Nachdem sie auch dieses Telefonat umgehend beendet, wurde sie in Ruhe gelassen.

Ebenfalls am 24.02.2022, gegen 12:15 Uhr wurde eine 83-Jährige von einer Frau angerufen, die sich in gebrochenem Deutsch als Mitarbeiterin der Firma Microsoft ausgab. Da die Seniorin aus der Presse über diese Betrugsmasche informiert war, sagte sie der Frau, dass sie keinen Computer oder Internet habe. Als die Anruferin dann fragte, ob die 83-Jährige einen Laptop hätte, verneinte sie auch dies. Daraufhin legte die Anruferin auf.

