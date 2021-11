Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zwei Verletzte bei Wohnungsbrand

Hamm-Westen (ots)

Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei eilten am Sonntag, gegen 13.20 Uhr, zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus an der Langen Straße. Ein elfjähriger Junge und ein 21-jähriger junger Mann mussten jeweils mit einem Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Es besteht der Verdacht auf Rauchgasvergiftung. Das Feuer brach im Bereich der Küche aus und konnte schnell gelöscht werden. Die Wohnung ist derzeit nicht bewohnbar. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Sachschaden auf etwa 10000 Euro. Die Lange Straße wurde während der Löscharbeiten zwischen der Weißenburger Straße und der Wilhelmstraße voll gesperrt. Die Polizei ermittelt zur Brandursache. (ag)

