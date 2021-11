Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Hamm-Rhynern (ots)

Unbekannte versuchten am Samstag, zwischen 11.30 Uhr und 15.25 Uhr, in ein Einfamilienhaus auf dem Ginsterweg einzubrechen. Die Täter hebelten an der Haustür. Das Eindringen in das Haus gelang nicht. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Hamm unter 02381-916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (ag)

