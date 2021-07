Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Angelbachtal-Michelfeld: Kindergarteneinbruch; Zeugen gesucht

Angelbachtal-Michelfeld (ots)

Ein bislang unbekannter Täter brach in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in den Kindergarten in der "Dorfmitte" in Michelfeld ein und entwendete einen geringen Geldbetrag.

Wie die bisherigen Ermittlungen ergaben, war der Eindringling zunächst über einen Stabmattenzaun gestiegen und so auf das Grundstück gelangt. Anschließend brach er mehrere Türen und Schränke auf und hinterließ einen bislang noch nicht bezifferbaren Sachschaden.

Die Zentrale Kriminaltechnik der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg war zur Spurensicherung eingesetzt.

Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Angelbachtal, Tel.: 07265/911200 oder mit dem Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/690-0 in Verbindung zu setzen.

