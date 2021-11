Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Junger Sprayer dank aufmerksamem Zeugen erwischt

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Einen 13-jährigen Graffiti-Sprayer erwischte die Polizei am Donnerstag, 25. November, am Bürgeramt in Bockum-Hövel.

Ein Zeuge meldete gegen 20 Uhr in der Polizeiwache Bockum-Hövel eine Gruppe männlicher Jugendlicher, die aktuell Graffitis auf Wände der Tiefgaragenzufahrt des Bürgeramtes sprühen soll.

Eine Streifenwagenbesatzung stellte dort dann vier Jugendliche und die noch frische Farbe an den Wänden fest.

Ein 13-Jähriger räumte die Verursachung der Sachbeschädigungen ein. Die Höhe des Sachschadens kann noch nicht genau beziffert werden.(hei)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell