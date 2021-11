Polizei Düsseldorf

POL-D: Erstmeldung: A 3 - Autobahnkreuz Breitscheid - Auto fährt auf stehenden Pkw auf - Eine Person auf der Fahrbahn erfasst - Vollsperrung - Erhebliche Verkehrsbeeinträchtigungen

Montag, 22. November 2021, 04:31 Uhr

In den frühen Morgenstunden ist es auf der A 3 kurz hinter dem Autobahnkreuz Breitscheid in Fahrtrichtung Köln zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. In der Folge kam es zu weiteren Unfällen. Ausgangspunkt war nach Stand der bisherigen Ermittlungen ein unbeleuchteter, auf dem linken Fahrstreifen stehender Kleinwagen. Ein nachfolgender Pkw fuhr auf diesen auf. Eine Person auf der Fahrbahn wurde von einem weiteren Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt.

Aktuell kommt es rund um die Unfallstelle zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die Unfallstelle weiträumig zu umfahren.

