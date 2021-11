POL-D: Razzien im Düsseldorfer Stadtgebiet - Polizei, Zoll, Ordnungsamt und Vollstreckungsbehörde gemeinsam im Einsatz - Mehrere Shisha-Bars durchsucht - Personenüberprüfungen und Sicherstellungen

Polizei Düsseldorf

Razzien im Düsseldorfer Stadtgebiet - Polizei, Zoll, Ordnungsamt und Vollstreckungsbehörde gemeinsam im Einsatz - Mehrere Shisha-Bars durchsucht - Personenüberprüfungen und Sicherstellungen

Düsseldorf (ots)

Razzien im Düsseldorfer Stadtgebiet - Polizei, Zoll, Ordnungsamt und Vollstreckungsbehörde gemeinsam im Einsatz - Mehrere Shisha-Bars durchsucht - Personenüberprüfungen, Sicherstellungen und Strafanzeigen

Bei einer von langer Hand vorbereiteten Razzia am späten Freitagabend bis Samstagmorgen (18 Uhr bis 1 Uhr), durchsuchten Beamtinnen und Beamten der Düsseldorfer Polizei, gemeinsam mit dem Hauptzollamt Duisburg, der Ordnungsbehörde Düsseldorf und der Vollstreckungsbehörde (Stadtkasse), mehrere Shisha-Bars im Düsseldorfer Stadtgebiet.

Im Folgenden eine kurze Bilanz:

In allen Objekten stellten die Spezialisten des Fachkommissariats Steuerstraftaten fest und beschlagnahmten insgesamt rund 80 Kilogramm Shisha-Tabak, Dampfsteine und "Rauchwatte". In einer angemeldeten Shisha-Bar, dessen Front zur Straßenseite hin schwarz beklebt und somit nicht einsichtbar war, fanden die eingesetzten Kräfte einen reinen Spielbetrieb mit einem sogenannten Barbut-Tisch und Spielautomaten vor. Die Lokalität war zudem nur durch eine Notausgangstür zu beteten und wurde nach Abschluss der Maßnahmen durch das Ordnungsamt versiegelt. Weiterhin wurden im Rahmen der Razzien zwei Ermittlungsverfahren wegen aufgefundenen Kokains in geringen Mengen und eines Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet. Die Vollstreckungsabteilung der Stadtkasse fand acht säumige Zahler vor und kassierte rund 3.000 Euro.

Insgesamt kontrollierten die Beamtinnen und Beamten insgesamt 81 Personen und ahndeten eine Vielzahl von Ordnungswidrigkeiten.

