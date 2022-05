Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Teningen - Unfallflucht an Gaststätte

Freiburg (ots)

Am Dienstagmittag, 24.05.2022, zwischen 12:30- 14:45 Uhr wurde ein ordnungsgemäß auf einer Parkfläche eines Restaurants in der Brühlstraße in Teningen geparkten Mini Cooper beschädigt.

Offenbar streifte ein unbekannter Fahrzeugführer beim Rangieren das geparkte Fahrzeug und entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle.

Das Polizeirevier Emmendingen (Tel. 07641-582-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell